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«Но у меня там потрясающие формы». Загитова — о нелюбимом костюме в спортивной карьере

«Но у меня там потрясающие формы». Загитова — о нелюбимом костюме в спортивной карьере
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова назвала свой нелюбимый костюм в спортивной карьере.

«Мне не нравился только один костюм, но потом поняла, что это хороший выбор. У меня был показательный номер «Жрица огня», и там был тигриный костюм. Мне как девочке не нравилось, что он был обтягивающий и на нём были продольные полоски, из‑за которых ты выглядишь шире. Мне это безумно не нравилось, потом поняла, что у меня там потрясающие формы», – сказала Загитова в программе «Шоу Воли» на ТНТ.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.

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