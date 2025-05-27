Загитова — о личной жизни: Ассоль ждёт чуда, своего Грэя. Этот сюжет и про меня тоже

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила, почему у неё не получается построить личную жизнь. По словам спортсменки, она ждёт своего возлюбленного, как героиня её будущего шоу Ассоль ждала Артура Грэя.

— У тебя как дела на личном?

— Я работаю… Ладно.

— Над этим или просто?

— Видите, каждый раз, когда я к вам прихожу, говорю про новые проекты. Они же занимают очень большое количество времени. Вся концентрация уходит туда, но я этому рада на самом деле.

— А тебе нужен парень, который будет соответствовать твоему статусу? Или условный парень, который на машине лёд чистит, тоже подойдёт?

— Наше ледовое шоу (рок-мюзикл «Ассоль», который состоится в Петербурге в июне. – Прим. «Чемпионата») как раз рассказывает о том, что каждый из нас – это и есть та самая Ассоль. Она ждёт чуда, свои Алые паруса, своего Артура Грэя. Отчасти сюжет и про меня тоже, — сказала Загитова в программе «Шоу Воли» на ТНТ.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).