Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова — Медведевой: спасибо, что сделала шаг навстречу, это много значит для меня

Загитова — Медведевой: спасибо, что сделала шаг навстречу, это много значит для меня
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тепло обратилась к двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Ранее девушки помирились в рамках интервью, которое брала Евгения.

«Дорогие, всем привет! Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии, и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня непростым, но я понимаю, насколько он важен.

Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много значит для меня.

Хочется верить, что все обиды остались в прошлом и мы можем двигаться вперёд с добротой в сердцах. Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке друг друга. Давайте создавать новые яркие моменты вместе!» — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.

Материалы по теме
Примирение года! Медведева взяла откровенное интервью у Загитовой и вручила ей два серебра
Примирение года! Медведева взяла откровенное интервью у Загитовой и вручила ей два серебра
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android