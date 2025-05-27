Загитова — Медведевой: спасибо, что сделала шаг навстречу, это много значит для меня

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тепло обратилась к двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Ранее девушки помирились в рамках интервью, которое брала Евгения.

«Дорогие, всем привет! Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии, и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня непростым, но я понимаю, насколько он важен.

Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много значит для меня.

Хочется верить, что все обиды остались в прошлом и мы можем двигаться вперёд с добротой в сердцах. Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке друг друга. Давайте создавать новые яркие моменты вместе!» — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.