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Француз Бенуа Ришо поставит произвольные программы Муравьёвой и Кагановской/Некрасову

Француз Бенуа Ришо поставит произвольные программы Муравьёвой и Кагановской/Некрасову
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Французский специалист Бенуа Ришо, много раз становившийся лучшим хореографом по версии Международного союза конькобежцев (ISU), поставит новые программы серебряному призёру чемпионата России в женском одиночном катании Софье Муравьёвой и победителям финала Гран-при России Василисе Кагановской/Максиму Некрасову. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Для этого француз накануне прибыл в Москву, так как постановочный процесс будет проходить в России.

Напомним, ранее Муравьёва ушла из группы Плющенко к Алексею Мишину. Для этого она перебралась из Москвы в Санкт-Петербург. Кагановская/Некрасов числились запасными в заявке на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане. Но из-за отказа первым номерам — Степановой/Букину — их кандидатуры даже не рассматривались.

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