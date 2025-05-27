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Украинская фигуристка возмутилась появлением Загитовой и Щербаковой в японском шоу

Украинская фигуристка возмутилась появлением Загитовой и Щербаковой в японском шоу
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21-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова возмутилась появлением олимпийских чемпионок 2018 года Алины Загитовой и 2022 года Анны Щербаковой на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходит в Японии с 31 мая по 1 июня. Это первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

«С 2022 я три года подряд участвовала в Fantasy on Ice. Это было особенное место для меня. Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину понимают и поддерживают. Невероятные японские болельщики стояли в зале с украинскими флагами, а после шоу писали мне много добрых слов, которые навсегда останутся в моём сердце.

Именно поэтому в этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение. Конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) ещё продолжается», — приводит слова фигуристки Tribuna.

Отметим, что на чемпионате мира — 2021 Анастасия заняла 35-е место и не прошла в произвольную программу. Щербакова тогда выиграла соревнования.

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