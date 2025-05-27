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«Пусть знает». Тарасова ответила украинской фигуристке, осудившей Загитову и Щербакову

«Пусть знает». Тарасова ответила украинской фигуристке, осудившей Загитову и Щербакову
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила украинской фигуристке Анастасии Архиповой, которая возмутилась появлением олимпийских чемпионок 2018 года Алины Загитовой и 2022 года Анны Щербаковой на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025 в Японии. Мероприятие пройдёт с 31 мая по 1 июня. Это будет первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

«Что это за девочка? Я её даже фамилии не помню, у неё места за первой десяткой. Ее никто не знает, а она ещё и высказывается. Наоборот, она должна сказать спасибо и больше ничего.

Нашим девочкам всё равно, что она о них думает. Наши девочки — чемпионки, выдающиеся спортсменки, которые украшают любое шоу своим присутствием. Их всегда будут приглашать.

Да и кто эта украинская фигуристка, чтобы её так обсуждать? Если ей не нравится состав участников, пусть не едет. И пусть знает, что русские всегда были, есть и будут в составе любого шоу», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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