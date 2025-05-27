Тренер Горшков рассказал новые подробности о постановке программ для Кагановской/Некрасова

Тренер Алексей Горшков рассказал новые подробности о постановке программ на будущий сезон-2025/2026 для победителей финала Гран-при России танцоров Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«Пока постановки программ в процессе. В постановке ритм-танца много людей участвует — Максим Ставиский и наши хореографы, которые с нами обычно работают. Бенуа Ришо произвольный танец ставит», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Кагановская/Некрасов числились запасными в заявке на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане. Но из-за отказа первым номерам — Степановой/Букину — их кандидатуры даже не рассматривались.