Матвей Ветлугин в новой произвольной программе расскажет историю правления Александра II

Российский фигурист Матвей Ветлугин в новой произвольной программе на будущий сезон-2025/2026 планирует рассказать историю правления великого русского императора Александра II. Постановщиком выступит Сергей Комаров. Об этом сообщает официальная фан-группа спортсмена.

Фото: VETLUGIN TEAM

Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. За последний год ему удалось восстановить три самых сложных четверных прыжка — лутц, ритбергер и флип, с которыми у него долгие годы были проблемы. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина. В прошедшем сезоне-2024/2025 фигурист занял 12-е место на чемпионате России.