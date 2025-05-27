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Софья Муравьёва опубликовала новые фото с пляжа Таиланда, где проводила отпуск

Софья Муравьёва опубликовала новые фото с пляжа Таиланда, где проводила отпуск
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новые фотографии, сделанные на пляжах Таиланда. Там спортсменка проводила свой отпуск. Недавно она официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Санкт-Петербурге.

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.

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