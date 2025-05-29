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«Ерунда какая-то». Владимир Путин — о допинговом деле Камилы Валиевой

«Ерунда какая-то». Владимир Путин — о допинговом деле Камилы Валиевой
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Президент России Владимир Путин высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиева, которую обвинили в применении каких-то препаратов, она тоже ничего не знала. Кто-то ей выдавал там чего-то. Это ерунда какая-то. Есть у нас определённый правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается профессионально. Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навестить здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства. Это же не частная лавочка», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

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