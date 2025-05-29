Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух раскрыл детали новой произвольной программы Петра Гуменника

Илья Авербух раскрыл детали новой произвольной программы Петра Гуменника
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух рассказал, что в августе вернётся к работе над произвольной программой российского фигуриста Петра Гуменника. Он отметил, что основа постановки уже готова.

«Костяк программы собран. Дальше Петя со своим тренером начнут накатывать программу, поймут, где удобно, где нет. В августе мы снова вернемся и доведём программу до контрольных прокатов, как мы это делали до этого с Онегиным.

Завесу тайны пока оставлю, к сожалению. Но хочу сказать, что Пётр в этой программе ещё больше раскрывается. У меня была задача, чтобы произвольная программа по стилистике отличилась от короткой программы, которую делал Даня Глейхенгауз и которая тоже получилась очень интересной. Отталкивался от уже готовой короткой, поэтому предложил Петру более объёмный и менее конкретный образ персонажа.

Так как Гуменник борется за попадание на Олимпийские игры, будет представлять страну, то не привязанный к определённому киногерою образ получится шире и объёмнее для произвольной программы», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Гуменник ранее получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Сообщается, что он был подан первым номером. Запасной Владислав Дикиджи сможет заменить Петра в случае травмы.

Материалы по теме
Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы
Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android