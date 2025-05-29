Илья Авербух раскрыл детали новой произвольной программы Петра Гуменника

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух рассказал, что в августе вернётся к работе над произвольной программой российского фигуриста Петра Гуменника. Он отметил, что основа постановки уже готова.

«Костяк программы собран. Дальше Петя со своим тренером начнут накатывать программу, поймут, где удобно, где нет. В августе мы снова вернемся и доведём программу до контрольных прокатов, как мы это делали до этого с Онегиным.

Завесу тайны пока оставлю, к сожалению. Но хочу сказать, что Пётр в этой программе ещё больше раскрывается. У меня была задача, чтобы произвольная программа по стилистике отличилась от короткой программы, которую делал Даня Глейхенгауз и которая тоже получилась очень интересной. Отталкивался от уже готовой короткой, поэтому предложил Петру более объёмный и менее конкретный образ персонажа.

Так как Гуменник борется за попадание на Олимпийские игры, будет представлять страну, то не привязанный к определённому киногерою образ получится шире и объёмнее для произвольной программы», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Гуменник ранее получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Сообщается, что он был подан первым номером. Запасной Владислав Дикиджи сможет заменить Петра в случае травмы.