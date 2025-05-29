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Медведева пригласила жителей Санкт-Петербурга на шоу Загитовой

Медведева пригласила жителей Санкт-Петербурга на шоу Загитовой
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала пост в телеграм-канале, в котором пригласила жителей Санкт-Петербурга на ледовое шоу «Ассоль», продюсером которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Уже не секрет, что летом выступлю в рок-мюзикле «Ассоль», который продюсирует Алина Загитова.

Питер! Приходите 27, 28 и 29 июня на арену «Ледовый дворец», — написала Медведева.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Ранее Алина сообщала, что Евгения с ней не здоровается.

Несколькими днями ранее украинская фигуристка Анастасия Архипова возмутилась появлением Загитовой и Щербаковой в японском шоу Fantasy on Ice 2025. Это первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

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