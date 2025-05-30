Бывшие тренеры Степановой/Букина высказались о втором недопуске танцоров до ОИ за карьеру

Бывшие тренеры четырёхкратных победителей чемпионатов России Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук и Александр Свинин ярко высказались о недопуске их экс-подопечных до квалификационного турнира к Олимпийским играм в Милане. Ранее сообщалось, что спортсменам не дали нейтральный статус.

«Конечно, мы, как и все, расстроены этой ситуацией. И понимаем чувства ребят — они готовились, хотели выступать. С Сашей и Иваном мы были в такой же ситуации в 2018 году — казалось, всего шаг остался до участия в Пхёнчхане. И вдруг нам без всяких объяснений сообщают, что мы никуда не едем. Всё ровно так же, как и сейчас. Это действительно ужасно. Мы долго переживали тот момент. Поэтому сейчас искренне сочувствуем им», — приводит слова Свинина ТАСС.

«Надо использовать все возможности и пробовать достучаться всё-таки до ISU и МОК», — добавила Жук.

Напомним, Степанову/Букина уже второй раз за карьеру не допускают до ОИ. В 2018 году Ивану без анонсирования причины не выдали допуск к соревнованиям. В 2022 году танцоры съездили на Олимпиаду и заняли там шестое место.

Ранее фигуристы выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.