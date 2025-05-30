Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи заявил, что думал уйти из спорта перед сезоном, когда его результаты взлетели

Дикиджи заявил, что думал уйти из спорта перед сезоном, когда его результаты взлетели
Комментарии

Чемпион России Владислав Дикиджи заявил, что совсем недавно его посещала мысль уйти из фигурного катания. Это случилось прямо перед сезоном-2023/2024, когда он неожиданно для всех взлетел и начал занимать высокие места.

«Желание такое было – как раз перед прошлым сезоном, как раз когда у меня вверх пошло. Я работал, у меня не получалось ничего, с нервами не справлялся, когда выходил, очень расстраивался из-за этого. Но, так сказать, батин лещ помог мне немножко взбодриться. И я сам понял, что надо», — приводит слова Дикиджи Sport24.

Напомним, Дикиджи является вторым человеком в мире после двукратного чемпиона мира Ильи Малинина, кому удалось исполнить четверной аксель.

Материалы по теме
Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы
Почему шанс на Олимпиаду получил Гуменник, а не Дикиджи? Разбираем аргументы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android