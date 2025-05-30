Дикиджи заявил, что думал уйти из спорта перед сезоном, когда его результаты взлетели

Чемпион России Владислав Дикиджи заявил, что совсем недавно его посещала мысль уйти из фигурного катания. Это случилось прямо перед сезоном-2023/2024, когда он неожиданно для всех взлетел и начал занимать высокие места.
«Желание такое было – как раз перед прошлым сезоном, как раз когда у меня вверх пошло. Я работал, у меня не получалось ничего, с нервами не справлялся, когда выходил, очень расстраивался из-за этого. Но, так сказать, батин лещ помог мне немножко взбодриться. И я сам понял, что надо», — приводит слова Дикиджи Sport24.
Напомним, Дикиджи является вторым человеком в мире после двукратного чемпиона мира Ильи Малинина, кому удалось исполнить четверной аксель.