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«Я уже пробовал». Дикиджи ответил, будет ли вставлять в программу пятерной прыжок

«Я уже пробовал». Дикиджи ответил, будет ли вставлять в программу пятерной прыжок
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Чемпион России Владислав Дикиджи ответил, планирует ли вставлять в программу нового сезона пятерной прыжок.

«Я уже пробовал. Но смотрите, в чём суть: зубцовые прыжки у меня хорошие, но их страшно прыгать. Единственный варик прыгать пятерной — наверное, сальхов. Я и крутил тогда сальхов, но так как там нужно выше толкаться — ну, само собой, [чтобы] сильнее крутить, у меня лёд прорезался. И вместо того, чтобы меня выталкивало, я только вниз уходил — короче, там тяжёлая схема», — приводит слова Дикиджи Sport24.

Напомним, Дикиджи является вторым человеком в мире после двукратного чемпиона мира Ильи Малинина, кому удалось исполнить четверной аксель. В прошедшем сезоне-2024/2025 он дважды исполнял его на чемпионате России по прыжкам, но не в рамках соревнований.

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