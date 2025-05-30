Дикиджи — о том, что стал блондином: в последний тренировочный день покрасился

Чемпион России Владислав Дикиджи объяснил, почему решил покраситься в блонд в это межсезонье.

— Потому что я не знал, чем заняться. Мне хочется постоянно что-то такое сделать, но мне очень всё неинтересно почему-то. Хочется каких-нибудь изменений в жизни, что-нибудь поделать. Я думал либо тату, либо краситься. Тату — такое, неисправимое дело. Исправимое, но…

— Как тренер отреагировал на твои волосы?

— А тут всё продумано: Владик — умный парень, такой башковитый, покрасился в последний тренировочный день (смеётся), — приводит слова Дикиджи Sport24.

Напомним, в прошедшем сезоне-2024/2025 Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России и два этапа Гран-при страны. Владислав является запасным на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане. Ранее ему вместе с Петром Гуменником, которого подали первым номером, одобрили нейтральный статус.