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Роднина — о судьбе спортсменов: кому-то досталась ВОВ, другим — плохое отношение к русским

Роднина — о судьбе спортсменов: кому-то досталась ВОВ, другим — плохое отношение к русским
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, как сложно быть профессиональным спортсменом. В частности, она прокомментировала тот факт, что атлеты многих видов спорта из России не имеют возможности выступать на главном соревновании — Олимпийских играх.

«Я думаю, что когда-нибудь мы всё же вернёмся на Олимпийские игры. Обидно и больно за ребят, потому что целое поколение уходит. Но что делать, мы ведь времена не выбираем. Кому-то досталась Великая Отечественная война, кому-то — что-то другое, а сегодняшнему поколению досталось вот такое отношение к нам. Обидно, непонятно, и иногда в таких решениях нет логики. Но на этом ведь жизнь не заканчивается», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

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