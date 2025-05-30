Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: Федерация фигурного катания России вправе предъявлять претензии Жилиной

Роднина: Федерация фигурного катания России вправе предъявлять претензии Жилиной
Аудио-версия:
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) вправе предъявлять претензии Веронике Жилиной, которая собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское.

«Что значит «наша федерация не отпускает фигуристку Жилину в Азербайджан»? Ей предъявили определённые [финансовые] претензии. За неё платила страна, работали тренеры, а врачи лечили её. Наверное, нужна какая-то компенсация. Я не знаю, сколько она заплатила федерации, и всех других тонкостей не знаю. У вас точно есть свидетельство, что она заплатила 1 млн рублей, наша федерация это подтвердила? Я могу говорить только о том, что мне известно. А слухи, разговоры и сплетни я не комментирую», — приводит слова Родниной «РИА Новости».

Напомним, ранее появилась информация, что Жилина выплатила ФФККР около 1 млн рублей в качестве компенсации за подготовку. Также сообщалось, что её вопрос о переходе Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть 4-5 июля.

Материалы по теме
Вероника Жилина выплатила ФФККР около 1 млн рублей — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android