Роднина: Федерация фигурного катания России вправе предъявлять претензии Жилиной

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) вправе предъявлять претензии Веронике Жилиной, которая собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское.

«Что значит «наша федерация не отпускает фигуристку Жилину в Азербайджан»? Ей предъявили определённые [финансовые] претензии. За неё платила страна, работали тренеры, а врачи лечили её. Наверное, нужна какая-то компенсация. Я не знаю, сколько она заплатила федерации, и всех других тонкостей не знаю. У вас точно есть свидетельство, что она заплатила 1 млн рублей, наша федерация это подтвердила? Я могу говорить только о том, что мне известно. А слухи, разговоры и сплетни я не комментирую», — приводит слова Родниной «РИА Новости».

Напомним, ранее появилась информация, что Жилина выплатила ФФККР около 1 млн рублей в качестве компенсации за подготовку. Также сообщалось, что её вопрос о переходе Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть 4-5 июля.