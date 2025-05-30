Губерниев — о деле Валиевой: чудовищный уровень раздолбайства. Даже Путин обратил внимание

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев снова высказался о допинг-деле чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости наведения порядка в сфере спортивной медицины. Он привел в пример случай Валиевой, который назвал «ерундой какой-то».

«Если уже президент обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак… Дедушка, который то ли был, то ли нет, вся наша защита в этом деле… Всё это говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок с допингом. Я давно к этому призываю», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.