Новая произвольная программа Даниеляна будет поставлена под «Зиму» и «Лето» Вивальди

Российский фигурист, вице-чемпион европейского первенства Артур Даниелян в новой произвольной программе на будущий сезон-2025/2026 планирует кататься под «Зиму» и «Лето» итальянского композитора Антонио Вивальди. Постановщиком выступит хореограф Валентин Молотов. Соответствующие фрагменты фигурист опубликовал на личной странице в социальных сетях.

«Спасибо большое Валентину Николаевичу Молотову за шикарные постановки для меня», — написал Даниелян в телеграм-канале.

Артур Даниелян занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. В прошедшем сезоне-2024/2025 фигурист занял 16-е место на чемпионате России. Также с ним и с его одногруппником Матвеем Ветлугиным была связана неприятная ситуация с недопуском до финала Гран-при России.