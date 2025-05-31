Евгения Медведева раскрыла, чем её удивили тренерские методы в Китае

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что юные китайские фигуристы делают ставку в обучении на скольжение, а не прыжки.

«В начале прошлого года я летала в Китай. Там были не ледовые шоу, а именно сборы для детей, которые занимаются фигурным катанием.

Я прилетела и сразу их спрашиваю о том, что они хотят от меня получить. В Китае мне неожиданно ответили — нужны не прыжки, вращения, а скольжение. Мы знаем, что в Китае во многих видах спорта направленность именно на сложность. Если взять китайский цирк, балет, то там всё сложно. И я думала, приеду и мне тоже скажут, что нужны прыжки, прыжки, прыжки…

А мне сказали, что хотят разобраться именно в плавности движений, хореографии, тонких линиях на льду. Так что я их учила широте движений и раскрепощённости на льду. Чтобы движение было не куцым, а широким.

В Японии же мне, наоборот, сказали научить детей прыжкам», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.