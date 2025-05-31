«Моя слабость». Медведева заявила, что русская еда является её вдохновением вне катка

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какие блюда русской кухни она любит.

«Вне катка меня вдохновляет вкусная еда. Прямо банально сейчас, но я обожаю русскую кухню. Борщ, пельмени, хлеб, лук. Оливьешечка. Всё вообще люблю. Это моя слабость. Потом итальянская и японская кухни», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, Медведева имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в 2023 году. Несколькими днями ранее стало известно, что Медведева примет участие в ледовом рок-мюзикле олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль», показ которого состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге.