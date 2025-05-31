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«С фильмами попроще». Евгения Медведева — о том, как часто читает книги

«С фильмами попроще». Евгения Медведева — о том, как часто читает книги
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева призналась, что часто не находит времени для полноценного чтения.

– Есть ли сериалы или фильмы, которые ты думаешь, что лучше бы я не смотрела?
– С фильмами попроще. Они идут всего два часа, так что я просто откладываю и потом когда-нибудь пересматриваю. Но у меня с книгами бывает так, что я начинаю читать, мне становится неинтересно, я откладываю. А потом через несколько лет возвращаюсь. Значит, раньше было просто не время для этой книги», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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