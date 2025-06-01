Алина Загитова опубликовала фотографии с японского шоу Fantasy on Ice

Олимпийская чемпионка 2018 Алина Загитова опубликовала фотографии с ледового шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Вместе с Загитовой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

Напомним, это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года. Ранее этот факт вызвал шквал критики у некоторых украинских спортсменов.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.