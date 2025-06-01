Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

РУСАДА не проверяло на допинг Валиеву на протяжении последних полутора лет

РУСАДА не проверяло на допинг Валиеву на протяжении последних полутора лет
Аудио-версия:
Комментарии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не проверяло на допинг дисквалифицированную российскую фигуристку чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву на протяжении последних полутора лет. Спортсменка проходила соответствующую проверку только по линии Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Материалы по теме
В Госдуме заявили, что Валиевой могли подмешать запрещённое вещество соперники
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android