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Появился номер Анны Щербаковой, который она показывала на ледовом шоу Fantasy on Ice

Появился номер Анны Щербаковой, который она показывала на ледовом шоу Fantasy on Ice
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Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира Анна Щербакова показала новый номер, который она презентовала на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025. Оно проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Вместе с Щербаковой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Напомним, это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.

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