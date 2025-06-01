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Фото: Александра Трусова и Макар Игнатов приняли участие в шоу «Залети на бит»

Фото: Александра Трусова и Макар Игнатов приняли участие в шоу «Залети на бит»
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и вице-чемпион России — 2021 Макар Игнатов приняли участие в шоу «Залети на бит».

Фото: Личный архив Корнеевой

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. В январе текущего года появились слухи о беременности девушки.

Игнатовы объявили о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.

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