Евгения Медведева опубликовала фотографии из майской поездки в Италию

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на личной странице в социальных сетях опубликовала фотографии из своей поездки в Италию, которая была в мае.

Фото: Личный архив Медведевой

Фото: Личный архив Медведевой

«Картинки за май! С первым днём лета!» — подписала снимки Медведева.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.