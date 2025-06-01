Софья Муравьёва показала новые яркие снимки с отдыха в Таиланде

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила ещё одну порцию новых фотографий, сделанных на пляжах Таиланда. Там спортсменка проводила свой отпуск. Недавно она официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Санкт-Петербурге.

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.