Появилась запись номера Алины Загитовой с ледового шоу Fantasy on Ice в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира Алина Загитова показала новый номер, который она презентовала на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025. Оно проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Вместе с Загитовой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.

Напомним, это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.