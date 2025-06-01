Фигурист Галлямов: победа «ПСЖ» в ЛЧ без Месси, Неймара и Мбаппе делает их успех ценнее
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Российский фигурист чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Вчера, 31 мая, парижане обыграли миланский «Интер» (5:0).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Необязательно иметь максимально звёздный состав. Возьмём Усмана Дембеле, который непонятно что делал в «Барселоне», а в «ПСЖ» феерит. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных, это очень круто. «ПСЖ» — молодцы», — приводит слова Галлямова ТАСС.
Напомним, эта победа стала первой для французских клубов в турнире за 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», выигравший трофей в 1993 году.
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