Фигурист Галлямов: победа «ПСЖ» в ЛЧ без Месси, Неймара и Мбаппе делает их успех ценнее

Российский фигурист чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Вчера, 31 мая, парижане обыграли миланский «Интер» (5:0).

«Необязательно иметь максимально звёздный состав. Возьмём Усмана Дембеле, который непонятно что делал в «Барселоне», а в «ПСЖ» феерит. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных, это очень круто. «ПСЖ» — молодцы», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Напомним, эта победа стала первой для французских клубов в турнире за 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», выигравший трофей в 1993 году.