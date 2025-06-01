Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Галлямов: победа «ПСЖ» в ЛЧ без Месси, Неймара и Мбаппе делает их успех ценнее

Фигурист Галлямов: победа «ПСЖ» в ЛЧ без Месси, Неймара и Мбаппе делает их успех ценнее
Комментарии

Российский фигурист чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Вчера, 31 мая, парижане обыграли миланский «Интер» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Необязательно иметь максимально звёздный состав. Возьмём Усмана Дембеле, который непонятно что делал в «Барселоне», а в «ПСЖ» феерит. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных, это очень круто. «ПСЖ» — молодцы», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Напомним, эта победа стала первой для французских клубов в турнире за 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», выигравший трофей в 1993 году.

Материалы по теме
Сафонов — пятый россиянин с победой в Лиге чемпионов. Кто ещё брал трофей?
Сафонов — пятый россиянин с победой в Лиге чемпионов. Кто ещё брал трофей?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android