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«Была очень рада снова выступить в Японии!» Загитова — об участии в шоу Fantasy on Ice

«Была очень рада снова выступить в Японии!» Загитова — об участии в шоу Fantasy on Ice
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Олимпийская чемпионка 2018 Алина Загитова опубликовала пост с подведением итогов ледового шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Вместе с Загитовой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

«Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми. Хотела бы выразить огромную благодарность организаторам за приглашение и возможность выступить на этом великолепном мероприятии. Я надеюсь, что наше шоу подарило вам много ярких эмоций и положительных впечатлений», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

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