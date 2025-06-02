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Александр Галлямов извинился перед Алиной Загитовой за шутки о ней

Александр Галлямов извинился перед Алиной Загитовой за шутки о ней
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Российский фигурист чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, принёс извинения олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой за шутки в её адрес.

Галлямов неоднократно высказывался в шутливой манере в адрес Загитовой на личной странице в социальных сетях.

«Хочу принести свои извинения. Да, я был во многих моментах неправ. Приношу глубочайшие извинения. Надеюсь, нам удастся встретиться, всё обсудить. Наверное, наш разговор начался не очень правильно. Я только рад обсудить, что произошло, и принести свои извинения», — приводит слова Галлямова ТАСС.

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