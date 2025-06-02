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Муравьёва — о переезде в Петербург: по лицу всё видно, глаза светятся

Муравьёва — о переезде в Петербург: по лицу всё видно, глаза светятся
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва рассказала о впечатлениях от проживания в Санкт-Петербурге, где с апреля начала тренироваться под руководством Алексея Мишина.

– Если подводить итог первого месяца в Петербурге, какие впечатления от смены обстановки?
– Кажется, по лицу всё видно (улыбается). Глаза светятся, хожу улыбаюсь, помогаю людям. Тут немного другая атмосфера. В первый день, когда мы приехали в Питер, было солнышко. Удалось совсем немного погулять по городу. Ещё будет время, надеюсь, посмотреть всё. Мы достаточно часто в последние сезоны приезжали сюда на соревнования, но гулять особо времени нет, видишь город из окна автобуса. К сезону подготовка стартует в начале июня, — сказала Муравьёва беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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