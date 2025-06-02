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«Тренерство? Всё возможно». Софья Муравьёва — о проведении мастер-классов

«Тренерство? Всё возможно». Софья Муравьёва — о проведении мастер-классов
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва высказалась о вероятности стать тренером.

«Я учусь в университете на тренера, это базовое образование, которое должно быть. На таких мастер-классах (мастер-классы Софьи прошли в Санкт-Петербурге и в Москве в мае-июне этого года. — Прим. «Чемпионата») я могу передавать свой опыт, который накопился за время, пока я катаюсь сама. По поводу тренерства – всё возможно, но пока у меня на первом месте своя спортивная карьера. На втором месте – шоу, потом – помощь детям, мастер-классы, какие-то индивидуальные занятия в свободное от тренировок время», — сказала Муравьёва беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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