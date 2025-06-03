Фигуристка Анна Щербакова опубликовала видео, в котором она находится в гробу

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира Анна Щербакова в своём-телеграм канале опубликовала новое видео, на котором запечатлён гроб, в который забралась Щербакова. Спустя несколько секунд после начала записи 21-летняя спортсменка открывает гроб одной рукой и улыбается на камеру.

«Ваши варианты подписи к видео?» — обратилась Анна к своим подписчикам.

Данное видео Щербакова сняла в Японии, где она выступала на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025. Оно проходило с 31 мая по 1 июня. Вместе с Щербаковой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Напомним, это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

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