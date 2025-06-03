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Роднина — о необразованных фигуристах: почему о хоккеистах так не говорят? Те блещут умом?

Роднина — о необразованных фигуристах: почему о хоккеистах так не говорят? Те блещут умом?
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала стереотип о том, что многие представители её дисциплины являются необразованными людьми. По её словам, иногда получению достойного образования мешает то, что российские фигуристы являются лучшими в мире и уделяют всё время спорту.

«Стереотип о необразованных фигуристах? Нужно учесть, что в какой-то момент они были самыми сильными в мире. Этим отличается профессиональный спорт. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен всё успевал. Сейчас у нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом?» — приводит слова Родниной Sport24.

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