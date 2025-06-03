Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Полина Тихонова будет выступать в танцах на льду с Матвеем Лысовым

Фигуристка Полина Тихонова будет выступать в танцах на льду с Матвеем Лысовым
Аудио-версия:
Комментарии

15-летняя российская фигуристка Полина Тихонова, являющаяся дочерью чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова, будет выступать в танцах на льду. Её партнёром станет 18-летний Матвей Лысов. Об этом сообщил будущий тренер пары Алексей Горшков, у которого также тренируются Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Полина Тихонова окончательно перешла в танцы на льду. Будет выступать в паре с Матвеем Лысовым. Они уже катаются вместе два месяца. Доедем до первого турнира — и там посмотрим», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

Напомним, Полина выступала в женском одиночном катании, однако не обладала элементами ультра-си и не смогла добиться больших успехов. В этом сезоне она становилась пятой и шестой на этапах юниорского Гран-при России, а также заняла последнее, 18-е место на первенстве России среди юниоров.

Материалы по теме
«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза
Рейтинг
«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android