Фигуристка Полина Тихонова будет выступать в танцах на льду с Матвеем Лысовым

15-летняя российская фигуристка Полина Тихонова, являющаяся дочерью чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова, будет выступать в танцах на льду. Её партнёром станет 18-летний Матвей Лысов. Об этом сообщил будущий тренер пары Алексей Горшков, у которого также тренируются Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Полина Тихонова окончательно перешла в танцы на льду. Будет выступать в паре с Матвеем Лысовым. Они уже катаются вместе два месяца. Доедем до первого турнира — и там посмотрим», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

Напомним, Полина выступала в женском одиночном катании, однако не обладала элементами ультра-си и не смогла добиться больших успехов. В этом сезоне она становилась пятой и шестой на этапах юниорского Гран-при России, а также заняла последнее, 18-е место на первенстве России среди юниоров.