«Спасибо за незабываемый опыт». Щербакова — о шоу Fantasy in Ice в Японии

Олимпийская чемпионка 2022 Анна Щербакова опубликовала пост с подведением итогов ледового шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня. Вместе с Щербаковой к участию в мероприятии была приглашена олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.
Фото: Личный архив Щербаковой
Фото: Личный архив Щербаковой
Фото: Личный архив Щербаковой
«Спасибо всем за эти шоу и за незабываемый опыт», – подписала Щербакова публикацию на личной странице в социальных сетях, также добавив слова благодарности на японском языке.
Напомним, это было первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года. Ранее этот факт вызвал шквал критики у некоторых украинских спортсменов.