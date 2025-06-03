«Классно стать учеником, а не тренером». Глейхенгауз — о занятии сёрфингом на Бали

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз показал, как занимается сёрфингом на Бали, где проводит отпуск этого межсезонья.

Фото: Личный архив Глейхенгауза

«Второй раз на Бали и, конечно, снова пошел посерфить! В этот раз было чуть больше времени, и я смог лучше разобраться в технике и в том, как правильно брать волну. Иногда классно стать учеником, а не тренером – это помогает вспомнить, как идёт процесс с другой стороны. Когда тебе делают замечания, ты вроде всё исправил, а тебе говорят, что ничего не изменилось.

Надеюсь, в следующий раз перерыв не затянется на три года, как в этот, а получится приехать пораньше – чтобы двигаться дальше, а не начинать почти с нуля», – написал Глейхенгауз на личной странице в социальных сетях.

Сегодня, 3 июня, Глейхенгауз отмечает 34-й день рождения. В честь этого «Чемпионат» запустил рейтинг, где предлагает вам определить лучшую программу, которую создавал специалист для фигуристов.