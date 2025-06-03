Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Классно стать учеником, а не тренером». Глейхенгауз — о занятии сёрфингом на Бали

«Классно стать учеником, а не тренером». Глейхенгауз — о занятии сёрфингом на Бали
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз показал, как занимается сёрфингом на Бали, где проводит отпуск этого межсезонья.

Фото: Личный архив Глейхенгауза

«Второй раз на Бали и, конечно, снова пошел посерфить! В этот раз было чуть больше времени, и я смог лучше разобраться в технике и в том, как правильно брать волну. Иногда классно стать учеником, а не тренером – это помогает вспомнить, как идёт процесс с другой стороны. Когда тебе делают замечания, ты вроде всё исправил, а тебе говорят, что ничего не изменилось.

Надеюсь, в следующий раз перерыв не затянется на три года, как в этот, а получится приехать пораньше – чтобы двигаться дальше, а не начинать почти с нуля», – написал Глейхенгауз на личной странице в социальных сетях.

Сегодня, 3 июня, Глейхенгауз отмечает 34-й день рождения. В честь этого «Чемпионат» запустил рейтинг, где предлагает вам определить лучшую программу, которую создавал специалист для фигуристов.

Материалы по теме
«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза
Рейтинг
«Дон Кихот» или «Девочка на шаре»? Выбираем лучшую постановку Глейхенгауза
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android