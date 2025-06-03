Шанаева: Степанова и Букин могли бы бороться за медали на Олимпийских играх — 2026

Вице-чемпионка России в танцах на льду Елизавета Шанаева высказалась о недопуске четырёхкратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина до квалификационного турнира к Олимпийским играм в Милане. Ранее сообщалось, что спортсменам не дали нейтральный статус.

«Я бы расстроилась за любого спортсмена, который был бы на месте Саши и Вани. Обидно, что они лишились уже своей второй Олимпиады. Хорошо помню, как наши общие тренеры, Ирина Жук и Александр Свинин, узнали о недопуске перед Играми в Корее во время первенства России среди юниоров. Стояли не в себе, бледные. Эта картинка осталась у меня в голове.

Саша и Ваня могли бы бороться за тройку на Играх? Многое зависит от олимпийских постановок. Я видела их программы — это было очень достойно. К нам приходили многие специалисты, например, Татьяна Тарасова. Было интересно посмотреть процесс, как Александр Жулин ставил программу с хореографами, с акробатами. Но как бы это оценили судьи? Если бы они подошли к Играм в оптимальной форме и сложились бы все звёзды, то, да, они могли бы бороться за медали», — приводит слова Шанаевой Sport24.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.