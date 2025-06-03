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«Образ знаком публике». Авербух анонсировал новую короткую программу Муравьёвой

«Образ знаком публике». Авербух анонсировал новую короткую программу Муравьёвой
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Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух анонсировал новую короткую программу, которую он поставил вице-чемпионке России Софье Муравьёвой.

«Завершена работа над короткой программой Софьи Муравьёвой! Искренне рад нашему сотрудничеству с Соней — невероятно талантливым человеком, работать с которым было настоящим удовольствием. Мы приступили к созданию программы по инициативе Алексея Николаевича Мишина — и с первых репетиций это было полноценное творческое соавторство хореографа и спортсмена.

Образ, который мы выбрали, хорошо знаком публике. А вот музыкальное сопровождение в такой интерпретации прозвучит на ледовом пространстве впервые — это придаст постановке особую новизну и выразительность. Благодарю Елену Масленникову и Андрея Ежлова за слаженную командную работу и помощь в реализации идеи!» — написал Авербух на личной странице в социальных сетях.

Напомним, в это межсезонье Муравьёва официально покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которой тренировалась на протяжении пяти лет, и объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Санкт-Петербурге.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Именно под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.

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