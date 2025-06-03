«Вот бы везде так». Туктамышева рассказала, что её поразило в Монголии

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, чем её особенно впечатлила Монголия, где она выступила в шоу Евгении Медведевой.

«Монголия славится кашемиром. И когда было свободное утро, мы поехали в большой магазин, куда привозят всех туристов. Закупились хорошо – вышли с огромными пакетами. Честно говоря, качество и цены меня поразили. Кашемир невероятный – и очень дешёвый по сравнению, например, с известными итальянскими марками.

Я вспомнила, что в прошлый раз не поехала по магазинам, предпочла остаться в отеле и спать. Всё-таки разница с Москвой – пять часов, она ощущается. А я и так всегда выбираю сон. Но в этот раз подумала: нет, надо съездить. И не пожалела.

А в продуктовых магазинах много товаров из разных стран. Бывает неожиданное соседство: на одной полке российские булочки и вафли рядом с желе из Японии. В общем, с миру по нитке! И это здорово и необычно – вот бы везде так.

С ребятами мы ходили в ресторан, ели шабу-шабу (японское мясное блюдо). Это не национальное блюдо, но всё равно было очень вкусно. У нас вообще получился весёлый ужин в хорошей компании. Правда, Женя Медведева не смогла присутствовать. Она занималась светом на льду», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

Напомним, 28-летняя Туктамышева не выступает на соревнованиях с 2023 года. Сейчас она катается в ледовых шоу, а также периодически помогает своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном».