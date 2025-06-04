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В Новосибирске отменили возбуждение дела против экс-тренера по фигурному катанию

В Новосибирске отменили возбуждение дела против экс-тренера по фигурному катанию
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Возбуждение уголовного дела о развратных действиях против бывшего тренера по фигурному катанию в Новосибирске, которого родители учениц обвинили в приставаниях к спортсменкам, признано незаконным, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Уголовное дело отменено. Его возбуждение признано незаконным», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В апреле стало известно об обвинениях в неподобающем поведении в адрес бывшего тренера новосибирского центра зимних видов спорта Константина Медовикова. Родители спортсменок утверждали, что тренер домогался их детей, трогал девочек, в том числе за грудь. Женщины написали на тренера заявление в правоохранительные органы, после чего его уволили.

По данным источника, другая группа родителей фигуристов поддержала тренера. Члены родительского комитета обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни несовершеннолетней дочери женщины, обвинившей его, и исполнение ею родительских обязанностей.

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