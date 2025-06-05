Жулин сообщил, что Степанова/Букин не подавали апелляцию в CAS на недопуск к ОИ-2026

Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что его подопечные, танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026.

– Подали ли Александра Степанова и Иван Букин апелляцию в CAS на решение ISU?

– Нет, не подавали, – приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Отметим, что апелляция в CAS могла быть подана до 3 июня.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.