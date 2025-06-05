«Это неправильно». Тарасова — о том, что Степанова/Букин не пошли в CAS с недопуском к ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на появившуюся новость о том, что танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.

«Неправильно, что не попытались оспорить. Это нужно было делать. Всегда всё надо делать до конца. Потому что это исключительный случай. Никогда так не отбирали спортсменов – кого страна выставляет, те и катаются. Я думаю, что это неправильно. Очень жаль!» – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, ранее ISU отказал в нейтральном статусе лидерам сборной — Мишиной/Галлямову, Степановой/Букину. При этом разрешение на участие получили одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Квалификационный турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.