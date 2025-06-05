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Александра Бойкова опровергла информацию о новой короткой программе под «Лунную сонату»

Александра Бойкова опровергла информацию о новой короткой программе под «Лунную сонату»
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Чемпионка Европы и России Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, опровергла информацию одного из изданий о том, что новая короткая программа дуэта на сезон-2025/2026 будет поставлена под «Лунную сонату».

Фото: Личный архив Бойковой

«Уважаемые болельщики спортсменов и любители фигурного катания! Хочется обратиться к вам с немного наболевшей темой – обсуждением музыкальных сопровождений, постановщиков, костюмов и т.п. Давайте будем с уважением относиться к выбору спортсмена. Век человека в спорте, к сожалению, короткий. У каждого свои цели, мечты и желания, которые хотелось бы воплотить на этом пути. Давайте искрение поддерживать спортсменов в их решениях (особенно в нынешних условиях). Искрение просим проверять на достоверность всю информацию», — написала Бойкова на личной странице в социальных сетях.

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