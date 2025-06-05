«Решили не тратить лишние деньги». Журова — об отказе фигуристов подавать апелляцию в CAS

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на появившуюся новость о том, что Степанова/Букин и Мишина/Галлямов не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026.

«Наши фигуристы понимали, что апелляция в CAS в данном случае бесполезна. Для допуска на соревнования нужно ждать другие события в мире. Они просто решили не портить себе нервы и не тратить лишние деньги на адвокатов и судебный иск. Это же тоже кто-то должен оплатить, апелляция в CAS – это сложный и дорогостоящий процесс», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Отметим, что апелляция в CAS могла быть подана до 3 июня.

Ранее Степанова/Букин выпустили обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в дело с их недопуском до Игр-2026.