«Тенденция такая — нас мочить». Тарасова объяснила недопуск фигуристов на Олимпиаду-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила недопуск российских фигуристов на Олимпиаду-2026. Напомним, нейтральный статус не получили танцевальная пара четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова / Иван Букин, а также спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

«Тенденция такая — нас мочить», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости» в ответ на вопрос о причинах недопуска россиян на Игры-2026.

Ранее стало известно, что российские фигуристы не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу своего недопуска к отборочному турниру на Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.