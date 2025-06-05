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«Может стать олимпийской чемпионкой». Тарасова обратилась к Петросян в день её 18-летия

«Может стать олимпийской чемпионкой». Тарасова обратилась к Петросян в день её 18-летия
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к двукратной чемпионке России Аделии Петросян и поздравила её с днём рождения. Сегодня, 5 июня, Петросян исполняется 18 лет. Тарасова пожелала девушке здоровья, а также добиться главной цели в спорте — стать олимпийской чемпионкой.

«Аделии Петросян хочу пожелать здоровья и прекрасных тренировок. Она наша звезда. Желаю ей много новых интересных программ. Верю, что Аделия может стать олимпийской чемпионкой.

У Петросян есть тренер, который знает, что ей нужно и можно делать, чтобы прибавить. Мы привыкли видеть Аделию очень готовой к соревнованиям, очень уверенной, катающейся чисто и без ошибок. Так что еще пожелаю ей немножко везения», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее Петросян получила нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Турнир состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Сами Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля.

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